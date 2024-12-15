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عربي-دولي

المسيرات المجهولة في سماء أميركا تظهر "ثغرات أمنية"

Lebanon 24
15-12-2024 | 16:53
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قال مايك والتس، مستشار الأمن القومي في الإدارة الأميركية المنتخبة بقيادة دونالد ترمب، الأحد، إن رصد سلسلة من الطائرات المسيرة في ولاية نيوجيرسي وولايات أخرى سلط الضوء على ثغرات في أمن المجال الجوي للولايات المتحدة ينبغي معالجتها.
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وقللت إدارة الرئيس جو بايدن من المخاوف بشأن مشاهدة عدد من الطائرات المسيرة، وقالت إنه لا يوجد دليل على أي تهديد للأمن القومي. لكن مشرعين أميركيين، بينهم بعض رفاق بايدن الديمقراطيين، عبروا عن إحباطهم مما وصفوها بعدم شفافية الحكومة وعدم التصدي للمخاوف العامة.


وقال والتس في تصريح لشبكة "سي بي إس نيوز": "ما تشير إليه قضية الطائرات المسيرة هو نوع من الفجوات في وكالاتنا (...) فجوات بين وزارة الأمن الداخلي، ووكالات إنفاذ القانون المحلية، ووزارة الدفاع".
وأضاف والتس، في إشارة إلى نظام الدفاع الصاروخي الإسرائيلي: "تحدث الرئيس ترمب عن قبة حديدية لأميركا. يجب أن يشمل ذلك الطائرات المسيرة أيضاً، وليس فقط أسلحة مثل الصواريخ الأسرع من الصوت"، وفقاً لوكالة رويترز.

وبدأت مشاهدة طائرات مسيرة في نيوجيرسي في منتصف نوفمبر ، لكنها انتشرت في الأيام القليلة الماضية لتشمل ماريلاند وماساتشوستس وولايات أميركية أخرى. وقد استحوذت هذه المشاهدات على اهتمام وسائل الإعلام، ودفعت إلى إنشاء صفحة على منصة فيسبوك تضم ما يقرب من 70 ألف عضو.
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