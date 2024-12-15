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عربي-دولي

كوريا الجنوبية.. المحكمة الدستورية تبدأ اجتماعاتها بشأن عزل الرئيس

Lebanon 24
15-12-2024 | 23:20
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قالت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية، الإثنين، إنها بدأت أول اجتماع لها بشأن عزل الرئيس يون سيوك يول.

وكان البرلمان الكوري الجنوبي الذي تسيطر عليه المعارضة، قد تعهد، السبت، بعزل يون بسبب مرسوم الأحكام العرفية الذي أصدره لفترة قصيرة هذا الشهر.
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وتم تعليق صلاحيات الرئيس يون حتى تقرر المحكمة الدستورية ما إذا كان سيجري عزله من منصبه أو إعادة صلاحياته الرئاسية.

وأمام المحكمة الدستورية مدة تصل إلى 180 يوما لإصدار حكمها في هذه القضية. (سكاي نيوز)
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