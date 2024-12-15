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عربي-دولي

"سأتعامل مع إيران لكني غير مهتم بضم الضفة".. تقرير عبري يكشف رسالة ترامب لنتنياهو

Lebanon 24
15-12-2024 | 23:46
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كشف تقرير إعلامي عبري اليوم الاثنين، فحوى الرسالة التي وجهها الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال اتصال هاتفي الأحد.
وأفاد مراسل الشؤون الدبلوماسية في قناة i24NEWS العبرية، أن ترامب نقل رسالة إلى نتنياهو مفادها أنه "سيتعامل مع الملف النووي الإيراني، لكنه ليس مهتما بضم الأراضي في الضفة الغربية".
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ونقل التقرير عن مصادر من الحزب الجمهوري بأن ترامب قال لنتنياهو:"وضعكم الدولي (إسرائيل) صعب، وضم الأراضي سيسبب الأضرار فقط".

يأتي ذلك، غداة تصريحات لوزير المالية بتسلئيل سموتريتش قال فيها إن "عام 2025 سيكون عام الضم".

وكانت وسائل إعلام عبرية، أفادت أمس بأن اتصالا هاتفيا جرى بين نتنياهو وترامب، مشيرة إلى أن الرجلين بحثا الأوضاع في سوريا والحرب في غزة وصفقة الأسرى.

ونقل الإعلام العبري يوم الأحد عن مسؤولين في الحكومة الإسرائيلية ورود مؤشرات إيجابية في شأن صفقة تبادل الأسرة مع حركة حماس.

ونقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" عن مسؤول بالحكومة الإسرائيلية قوله إن نهاية الحرب على غزة تقترب لكن ليس قبل تسلم ترامب منصبه، مشيرا إلى تقدم في صفقة تبادل الأسرى.

من جهته، نقل موقع "واينت" عن مسؤول إسرائيلي كبير قوله إن هناك "تقدما كبيرا" في المفاوضات بشأن صفقة الرهائن، وأوضح أن "رئيس الموساد ورئيس الشاباك أبلغا مجلس الوزراء بأن حماس مستعدة للتوصل إلى اتفاق ربما خلال أسابيع قليلة.

وبحسب التقارير، فمن المتوقع أن يتم تنفيذ الصفقة على مراحل، بدءا من إدارة بايدن واستمرارا مع إدارة ترامب.

في غضون ذلك، من المتوقع أن يزور مستشار ترامب لشؤون الأسرى والمفقودين، آدم بوهلر، إسرائيل هذا الأسبوع ويلتقي وزير الدفاع يسرائيل كاتس. (روسيا اليوم)
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