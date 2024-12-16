هولندا تضع شروطها لدعم دمشق

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أعلن وزير الخارجية الهولندي كاسبار فيلدكامب أن إغلاق قواعد روسيا في سوريا سيكون ضمن الشروط الأوروبية لدعم دمشق.وأشار فيلدكامب في تصريح إلى أن "رفع العقوبات عن سوريا سيكون مرتبطا بإطلاق مسار سياسي وضمان حقوق الأقليات"، لافتا إلى أنه "من السابق لأوانه رفع هيئة تحرير الشام من قوائم العقوبات الأوروبية".وكانت منسقة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس قد أفادت اليوم بأن "مبعوث الكتلة إلى سوريا سيتوجه إلى دمشق اليوم للتباحث مع القيادة الجديدة للبلاد".(روسيا اليوم)