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صحة غزة تعلن حصيلة جديدة لضحايا الحرب على القطاع

Lebanon 24
16-12-2024 | 06:10
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أعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة، الاثنين، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 45 ألفا و28 شهيدا فلسطينيا و106 آلاف و962 مصابا منذ 7 تشرين الأول 2023.
وأفادت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي بـ"ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 45.028 شهيدا، و106.962 إصابة منذ السابع من تشرين الأول للعام 2023".
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وذكرت الوزارة أن الجيش الإسرائيلي ارتكب "7 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 52 شهيدا و 203 إصابات خلال الـ24 ساعة الماضية".
وأشارت إلى وجود "عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات"، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم.
(الاناضول)
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