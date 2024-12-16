صحة غزة تعلن حصيلة جديدة لضحايا الحرب على القطاع

Advertisement

أعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة، الاثنين، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 45 ألفا و28 شهيدا فلسطينيا و106 آلاف و962 مصابا منذ 7 تشرين الأول 2023.وأفادت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي بـ"ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 45.028 شهيدا، و106.962 إصابة منذ السابع من تشرين الأول للعام 2023".وذكرت الوزارة أن الجيش الإسرائيلي ارتكب "7 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 52 شهيدا و 203 إصابات خلال الـ24 ساعة الماضية".وأشارت إلى وجود "عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات"، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم.(الاناضول)