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عربي-دولي

ألمانيا: الجولان أرض سورية وإسرائيل قوة احتلال

Lebanon 24
16-12-2024 | 06:27
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أكدت وزارة الخارجية الألمانية أن المنطقة التي تسيطر عليها إسرائيل في الجولان هي أرض سورية، مشددة على عدم اعترافها بضم هذه الأراضي.

وأضافت الوزارة أن إسرائيل تُعد قوة احتلال في الجولان، وأن توطين السكان الإسرائيليين في المناطق المحتلة يُعد خرقًا واضحًا للقانون الدولي.
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كما دعت الخارجية الألمانية كافة الأطراف الفاعلة في المنطقة إلى احترام سيادة سوريا وسلامة أراضيها، مؤكدة موقفها الثابت تجاه القضايا المتعلقة بالقانون الدولي.





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