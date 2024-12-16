أوكرانيا تعلن مقتل عشرات الجنود الكوريين في كورسك

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(العربية)

فيما تتواصل الحرب الروسية الأوكرانية، قالت أوكرانيا، اليوم الاثنين، إن قواتها قتلت أو أصابت ما لا يقل عن 30 جنديا كوريّا شماليّا نشرتهم روسيا في منطقة كورسك (غربا) التي تسيطر كييف على جزء منها.وأوضح جهاز الاستخبارات الأوكراني على تطبيق "تليغرام" أنه "في 14 و15 كانون الأول، تكبدت وحدات من جيش جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية خسائر كبيرة قرب قرى بليخوفو وفوروجبا ومارتينوفكا في منطقة كورسك الروسية... وقُتل وجُرح ما لا يقل عن 30 جنديا".وأضاف أن هذه الوحدات "يتم تجديدها بعناصر جدد" من كوريا الشمالية التي يقدر مسؤولون غربيون أنها أرسلت ما لا يقل عن 10 آلاف جندي لمساعدة موسكو.