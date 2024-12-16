أول نشرة رسمية لأسعار العملات بعد سقوط نظام الأسد.. إليكم بكم حدّدت

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أصدر مصرف سوريا المركزي أول نشرة رسمية لأسعار العملات بعد سقوط نظام بشار الأسد، حيث تم تحديد سعر صرف الدولار الأميركي في المتوسط عند 12.562 ألف ليرة سورية.وقد شهدت العملة السورية ارتفاعًا ملحوظًا في اليومين الأخيرين، في ظل عودة السوريين إلى البلاد ورفع القيود المفروضة على تداول العملات الأجنبية.(بلومبيرغ)