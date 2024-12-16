بعد أنباء عن ترشحه لرئاسة الجمهورية.. هذا ما قاله الجولاني

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أكد قائد هيئة تحرير الشام أحمد الشرع الملقب بأبي محمد الجولاني في رده حول أنباء تفيد بعزمه الترشح للرئاسة، أنه "إذا لم يطلب السوريون ذلك سأكون مرتاحا".وأضاف الجولاني: "الثورة السورية انتصرت، ولكن لا ينبغي أن تقاد سوريا بعقلية الثورة، هناك حاجة لقانون ومؤسسات، هناك ضرورة نقل العقلية من الثورة للدولة، المرحلة المقبلة هي مرحلة البناء والاستقرار".وفيما يخص الوضع الداخلي، قال: "نعمل على تلبية الاحتياجات الرئيسية للسوريين، هناك وفرة بالغذاء وكان الأسد يحرم السوريين بشكل ممنهج منه، هناك مأساة حقيقية ولدينا خطط لعلاج هذه المواضيع ريثما ننتهي من جمع البيانات". (ارم نيوز)