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عربي-دولي

بالصور.. شاهدوا اللمسات الأخيرة قبيل افتتاح مطار حلب الدولي بسوريا

Lebanon 24
16-12-2024 | 13:14
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نشرت وسائل إعلام سورية مساء اليوم مشاهد اللمسات الأخيرة من تجهيز مطار حلب الدولي أمام حركة التجارة والمسافرين.

وكشفت إدارة مطار دمشق الدولي عن الموعد المحتمل لعودة المطار للعمل، بعد توقفه في 8 كانون الأول، متوقعة عودة العمل يوم الأربعاء القادم الموافق 18 كانون الأول، في حال استمرت الإجراءات من دون عراقيل.
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كان المطار أصدر سابقا إشعار "نوتام" المعني بسلامة الرحلات الجوية للطيارين، أكد فيه إلغاء جميع الرحلات الجوية حتى تاريخ 18 كانون الأول. (روسيا اليوم) 

 





 
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