Advertisement

عربي-دولي

القوات المسلحة اليمنية تستهدف هدفًا عسكريًا إسرائيليًا

Lebanon 24
16-12-2024 | 13:26
A-
A+
Doc-P-1293633-638699777604873055.jpg
Doc-P-1293633-638699777604873055.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشفت القوات المسلحة اليمنية، اليوم الإثنين، أنه "انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وردا على المجازر المستمرة بحق إخواننا في غزة، وإسنادا لمقاومتها العزيزة وفي إطار المرحلة الخامسة من التصعيد نفذت القوة الصاروخية عملية عسكرية استهدفت هدفا عسكريا للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع فلسطين".
Advertisement
 
تابعت: "الاستمرار في مواصلة تنفيذ عملياتها العسكرية وضرب كافة الأهداف التابعة للعدو الإسرائيلي في الأراضي المحتلة وإن هذه العمليات لن تتوقف إلا بوقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها".
 
وشددت على أنها "ومعها كافة أبناء الشعب اليمني العزيز المجاهد على استعداد لمواجهة أي عدوان إسرائيلي أمريكي يستهدف اليمن وذلك بمزيد من العمليات العسكرية النوعية والمؤثرة".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
17:58 | 2024-12-16
17:24 | 2024-12-16
16:56 | 2024-12-16
16:34 | 2024-12-16
16:29 | 2024-12-16
16:29 | 2024-12-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24