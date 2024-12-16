القوات المسلحة اليمنية تستهدف هدفًا عسكريًا إسرائيليًا

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تابعت: "الاستمرار في مواصلة تنفيذ عملياتها العسكرية وضرب كافة الأهداف التابعة للعدو الإسرائيلي في الأراضي المحتلة وإن هذه العمليات لن تتوقف إلا بوقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها".وشددت على أنها "ومعها كافة أبناء الشعب اليمني العزيز المجاهد على استعداد لمواجهة أي عدوان إسرائيلي أمريكي يستهدف اليمن وذلك بمزيد من العمليات العسكرية النوعية والمؤثرة".