ما مصير قاعدتي روسيا في سوريا؟

أكّدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، اليوم الاثنين، إن "التكتل سيبحث مصير قاعدتي روسيا في سوريا مع السلطة الجديدة في دمشق".



وأضافت أن "عددا من وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي شددوا على أنه ينبغي للقيادة الجديدة في سوريا التخلص من النفوذ الروسي هناك". (الحرة)

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