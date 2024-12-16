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عربي-دولي

بشأن الهدنة في غزة.. مفاوضات إسرائيلية في الدوحة

Lebanon 24
16-12-2024 | 15:53
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أفاد مصدر مطلع على المحادثات "وكالة الصحافة الفرنسية"، بوصول مسؤولين إسرائيليين إلى الدوحة، اليوم الاثنين، لإجراء محادثات تهدف إلى وقف إطلاق النار في غزة وتبادل رهائن ومعتقلين بين "إسرائيل" و"حماس".
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وقال المصدر الذي طلب عدم كشف هويته بسبب حساسية المحادثات، إن "فريقا فنيا إسرائيليا موجود في الدوحة لبحث وقف إطلاق النار واتفاق بشأن الرهائن في غزة"، مضيفا أن الاجتماعات تتم "بين مجموعتي عمل من إسرائيل وقطر".
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