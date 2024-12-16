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عربي-دولي

شرقي روسيا.. قتيلان وجرحى بانقلاب حافلة ركاب

Lebanon 24
16-12-2024 | 23:18
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قتل شخصان وأصيب 3 آخرون بانقلاب حافلة في إقليم زابايكاليه الروسي في سيبيريا صباح اليوم الثلاثاء، حسبما أفادت وزارة الداخلية المحلية.

وقالت الوزارة في بيان لها إن سائق حافلة من طراز "يوتونغ" كانت تقل 21 راكبا، فقد السيطرة على المركبة مما أدى إلى انقلابها.
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وأضاف البيان أنه نتيجة الحادث توفي شخصان على الفور، فيما تم نقل ثلاثة آخرين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وإصاباتهم طفيفة.

وأوضحت السلطات في وقت لاحق أن الحافلة المنكوبة كانت تقل مجموعة من عمال إحدى شركات البناء في المنطقة.
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