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عربي-دولي

استمرّ 20 دقيقة.. إنزال إسرائيلي قرب دمشق ومصادر تكشف التفاصيل

Lebanon 24
17-12-2024 | 00:31
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هبطت مروحية إسرائيلية بالقرب من أحد المواقع العسكرية بمحيط العاصمة دمشق مساء الاثنين، وغادرت المكان بعد وقت قصير، وفق ما قالته وكالة "سبوتنيك" نقلا عن مصادر في سوريا.
 
وذكرت الوكالة أن جنودا إسرائيليين دخلوا إلى الموقع العسكري وغادروا المكان بعد ما يقارب 20 دقيقة، فيما غادرت المروحية الإسرائيلية باتجاه الجنوب السوري.
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ولم يكشف المصدر عن سبب هبوط المروحية الإسرائيلية، كما أن الإعلام العبري لم يسلط الضوء على الحادثة. (روسيا اليوم)
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