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عربي-دولي

بعد 40 عاماً.. جيل بايدن تعلن توقفها عن التدريس

Lebanon 24
17-12-2024 | 01:20
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أكدت السيدة الأولى للولايات المتحدة، جيل بايدن، أنها ستتوقف عن التدريس في كلية بولاية فيرجينيا.

وأعلنت جيل بايدن التي عملت في مجال التدريس لمدة 40 عاما، أمس الاثنين أنها قامت بتدريس آخر محاضرة لها في كلية مجتمع شمال فيرجينيا في مدينة ألكسندريا. وجاء الإعلان المفاجئ خلال حدث افتراضي "لشكر" المعلمين الذين انضموا من مختلف أنحاء البلاد.
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كما قالت: "كان شرفا لي أن أكون السيدة الأولى، ولكن العمل كزميلة لكم كان عمل حياتي"، وأضافت: "يوم الخميس الماضي، قمت بتدريس آخر محاضرة لي هذا الفصل الدراسي وآخر محاضرة لي على الإطلاق في كلية مجتمع شمال فيرجينيا.

دوام كامل
وتابعت: "سأظل أحب هذه المهنة، ولهذا السبب واصلت التدريس بدوام كامل بينما كنت أخدم كسيدة أولى".

يأتي هذا الإعلان في وقت تستعد فيه هي وزوجها الرئيس جو بايدن لمغادرة البيت الأبيض في غضون أقل من خمسة أسابيع، بعد أن تراجع الرئيس الديمقراطي عن محاولته لإعادة انتخابه بعد أدائه الضعيف في مناظرة ضد مرشح الحزب الجمهوري للرئاسة دونالد ترامب في الصيف الماضي.(العربية)

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