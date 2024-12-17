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قال الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، إنه يعمل على تأمين إطلاق سراح الرهائن في غزة، كاشفا أنه أجرى مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.وخلال مؤتمر صحافي في منتجع مارالاغو في بالم بيتش بولاية فلوريدا، شدد ترامب على أنه يحاول "المساعدة بقوة كبيرة في استعادة الرهائن"، مجددا التهديد بأنه إذا لم يعد الرهائن إلى منازلهم بحلول 20 كانون الثاني 2025 (يوم حفل التنصيب) "ستفتح أبواب الجحيم".وأكد ترامب أنه أجرى "مكالمة هاتفية موجزة" مع نتنياهو خلال نهاية الأسبوع، لكنه لم يخض في التفاصيل. وقال: "لقد أجرينا حديثا جيدا للغاية، وناقشنا ما سيحدث، وسأكون متاحا للغاية في 20 كانون الثاني وسنرى".وعمل فريق ترامب الانتقالي مع إدارة الرئيس جو بايدن المنتهية ولايتها في الأسابيع الماضية لمحاولة تأمين إطلاق سراح الرهائن واتفاق وقف إطلاق النار قبل وصول الرئيس المنتخب إلى منصبه.وقد حققت المبادرة تقدما في الأيام الأخيرة، على الرغم من وجود عقبات كبيرة، حسبما قال ثلاثة مسؤولين أميركيين وإسرائيليين وعرب لـ"تايمز أوف إسرائيل".في غضون ذلك، كان مبعوثا ترامب للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف ومسعد بولس، في المنطقة الأسبوع الماضي، واجتمعا مع قادة المملكة العربية السعودية وقطر، على التوالي، حسبما أكد مصدر مطلع للصحيفة.اء.