Advertisement

عربي-دولي

عن عودة الرهائن.. ترامب يجدد تهديده بـ"فتح أبواب الجحيم"

Lebanon 24
17-12-2024 | 01:25
A-
A+
Doc-P-1293788-638700210347694858.jpg
Doc-P-1293788-638700210347694858.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، إنه يعمل على تأمين إطلاق سراح الرهائن في غزة، كاشفا أنه أجرى مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وخلال مؤتمر صحافي في منتجع مارالاغو في بالم بيتش بولاية فلوريدا، شدد ترامب على أنه يحاول "المساعدة بقوة كبيرة في استعادة الرهائن"، مجددا التهديد بأنه إذا لم يعد الرهائن إلى منازلهم بحلول 20 كانون الثاني 2025 (يوم حفل التنصيب) "ستفتح أبواب الجحيم".
Advertisement

وأكد ترامب أنه أجرى "مكالمة هاتفية موجزة" مع نتنياهو خلال نهاية الأسبوع، لكنه لم يخض في التفاصيل. وقال: "لقد أجرينا حديثا جيدا للغاية، وناقشنا ما سيحدث، وسأكون متاحا للغاية في 20 كانون الثاني وسنرى".

وعمل فريق ترامب الانتقالي مع إدارة الرئيس جو بايدن المنتهية ولايتها في الأسابيع الماضية لمحاولة تأمين إطلاق سراح الرهائن واتفاق وقف إطلاق النار قبل وصول الرئيس المنتخب إلى منصبه.

وقد حققت المبادرة تقدما في الأيام الأخيرة، على الرغم من وجود عقبات كبيرة، حسبما قال ثلاثة مسؤولين أميركيين وإسرائيليين وعرب لـ"تايمز أوف إسرائيل".

في غضون ذلك، كان مبعوثا ترامب للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف ومسعد بولس، في المنطقة الأسبوع الماضي، واجتمعا مع قادة المملكة العربية السعودية وقطر، على التوالي، حسبما أكد مصدر مطلع للصحيفة.اء.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
03:45 | 2024-12-17
03:38 | 2024-12-17
03:30 | 2024-12-17
03:26 | 2024-12-17
03:11 | 2024-12-17
02:44 | 2024-12-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24