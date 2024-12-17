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عربي-دولي

ترامب يعلّق على استخدام صواريخ أميركية لضرب العمق الروسي.. هذا ما قاله

Lebanon 24
17-12-2024 | 01:30
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وصف الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب قرار الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن بالسماح لأوكرانيا بمهاجمة روسيا بأسلحة غربية بعيدة المدى بأنه "شيء غبي للغاية".

وأضاف ترامب: "لا أعتقد أنه ما كان يجب السماح لهم بإطلاق الصواريخ لمسافة 200 ميل داخل روسيا.. أعتقد أن هذا كان شيئا سيئا".
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وقال ترامب للصحافيين اليوم الاثنين: "لا أعتقد أنه كان ينبغي السماح بذلك.. بالتأكيد ليس قبل أسابيع فقط من موعد تقلدي لمنصبي".

ووصف ترامب في أول مؤتمر صحافي له منذ فوزه في الانتخابات في تشرين الثاني الماضي، في منزله في مارا لاجو في فلوريدا خطوة بايدن بأنها "خطأ كبير".

ولم يستبعد ترامب إلغاء القرار بعد توليه منصبه في نهاية كانون الثاني المقبل.
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