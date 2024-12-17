كما تفعل بالضفة الغربية.. إسرائيل ستسيطر أمنيا على غزة

Advertisement

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس اليوم الثلاثاء، إنه "ردا على تقارير مختلفة، فإن موقفي من غزة واضح. بعد أن نهزم القوة العسكرية والسلطوية لحماس في غزة، إسرائيل ستسيطر أمنيا في غزة مع حرية عمل كما في (الضفة الغربية)".وأضاف كاتس في منشور على منصة "أكس": "لن نسمح بأي تنظيمات إرهابية تنطلق من غزة ضد بلدات إسرائيلية ومواطني إسرائيل. ولن نسمح بعودة إلى واقع ما قبل 7 تشرين الاول".ويأتي ذلك بعدما نشرت وسائل إعلام محلية، وتحديداً القناة 12 بأن كاتس التقى مسؤولا أميركيا، ووجه له رسالة مفاجئة لا تُسمع عادة خارج المناقشات التي تجري في الغرف المغلقة.ونقلت عن كاتس قوله فيما يتعلق باليوم التالي للحرب إنه "لا نريد لإسرائيل أن تحكم غزة، ولا نريد سيطرة عسكرية ولا حكما مدنيا على السكان. ولا توجد قرارات بشأن الاستيطان في غزة".وفيما يتعلق بالسلطة الفلسطينية، نسب لكاتس قوله إن "إسرائيل تريد السلطة بعيدة عن إيران وحماس. وينبغي نقلها إلى الجانب المعتدل". (الحرة)