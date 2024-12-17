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سيجتمع الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب مع شو زي تشيو الرئيس التنفيذي لـ"تيك توك"، في ما يبدو أنها محاولة لإنقاذ التطبيق الذي يواجه احتمالية الحظر في الولايات المتحدة.واللقاء كان مقررًا له أن يجري يوم الاثنين، بحسب ما نقلته وسائل إعلام أميركية من بينها شبكتا "سي إن إن" و"NBC News" عن مصادر مطلعة على الأمر.يأتي الإعلان عن اللقاء بعدما أشار ترامب، خلال مؤتمر صحافي يوم الاثنين، إلى أنه قد يغير موقفه بشأن الحظر الوشيك لتطبيق "تيك توك" في الولايات المتحدة.وقال ترامب، في المؤتمر الصحافي: "سنلقي نظرة على تيك توك فكما تعلمون، هناك مكان دافئ له في قلبي"، مشيرًا إلى أن التطبيق كان له الفضل في مساعدته على الفوز بأصوات الناخبين الشباب في الانتخابات الرئاسية التي أجريت الشهر الماضي.وبات "تيك توك" مهددًا بالحظر بعدما أيدت محكمة أميركية في وقت سابق من الشهر الجاري قانونًا أميركًا يفرض على شركة بايت دانس الصينية المالكة للتطبيق بيعه أو تعريضه للحظر في الولايات المتحدة.وبموجب القانون، فمن المقرر أن يبدأ حظر التطبيق في الولايات المتحدة اعتبارًا من 19 كانون الثاني المقبل، ما لم تتخلَ "بايت دانس" عن استثماراتها به قبلها.ورفضت محكمة أميركية أخرى طلبًا طارئًا من "تيك توك" بتعليق تنفيذ القانون لإعطاء المحكمة العليا في الولايات المتحدة الوقت لمراجعته.ودفعت الحكومة الأميركية بالقانون بسبب ما قالت إنها مخاوف من صلته بشركته المالكة الصينية، وتقول وزارة العدل الأميركية إن "استمرار سيطرة الصين على تطبيق تيك توك يشكل تهديدًا مستمرًا للأمن القومي".ويُعتقد أن لقاء ترامب والرئيس التنفيذي لـ"تيك توك" هو الأول بينهما منذ الفوز الانتخابي لترامب في نوفمبر الماضي، بحسب ما قاله مصدر لـ"سي إن إن".وكان تشيو، الذي شوهد في منتجع ترامب في فلوريدا في أوائل كانون الاول الجاري، يحاول لقاء ترامب منذ انتخابه، ويعتبر هذا اللقاء هو أحدث اجتماع يعقده الرئيس المنتخب مع كبار المسؤولين التنفيذيين لبعض كبرى شركات التكنولوجيا في الولايات المتحدة. (العربية)