Advertisement

عربي-دولي

بيدرسون: هناك فصائل مسلحة تعمل خارج قيادة العمليات العسكرية في سوريا

Lebanon 24
17-12-2024 | 10:29
A-
A+
Doc-P-1294017-638700534804981529.jpg
Doc-P-1294017-638700534804981529.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، اليوم الثلاثاء، إن هناك فصائل مسلحة تعمل خارج قيادة العمليات العسكرية في سوريا.

وأضاف بيدرسون أن الاستقرار في سوريا لا يزال هشا وأن النزوح من بعض المناطق مستمر.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مكتب مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا: بيدرسون أكد خلال لقاءات اليوم نية الأمم المتحدة تقديم المساعدة للشعب السوري
lebanon 24
17/12/2024 20:01:19 Lebanon 24 Lebanon 24
مكتب مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا: بيدرسون شدد خلال لقائه هيئة التفاوض على الحاجة إلى انتقال سياسي شامل موثوق في سوريا
lebanon 24
17/12/2024 20:01:19 Lebanon 24 Lebanon 24
بيدرسون من سوريا: العملية السياسية يجب أن يقودها السوريون بأنفسهم
lebanon 24
17/12/2024 20:01:19 Lebanon 24 Lebanon 24
لافروف وبيدرسون يبحثان تطورات الوضع في سوريا
lebanon 24
17/12/2024 20:01:19 Lebanon 24 Lebanon 24

بيدرسون

سوريا

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:46 | 2024-12-17
12:41 | 2024-12-17
12:29 | 2024-12-17
12:11 | 2024-12-17
12:00 | 2024-12-17
11:53 | 2024-12-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24