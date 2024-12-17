بيدرسون: هناك فصائل مسلحة تعمل خارج قيادة العمليات العسكرية في سوريا

قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، اليوم الثلاثاء، إن هناك فصائل مسلحة تعمل خارج قيادة العمليات العسكرية في سوريا.



وأضاف بيدرسون أن الاستقرار في سوريا لا يزال هشا وأن النزوح من بعض المناطق مستمر.

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