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عربي-دولي

بعد سقوط الأسد.. نتنياهو يعقد لأول مرة اجتماعًا داخل الأراضي السورية

Lebanon 24
17-12-2024 | 11:06
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أعلن مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، أنه عقد اجتماعا أمنيا على ىسفح مرتفعات الجولان المحتلة التي ضمتها إسرائيل بعد أن سيطرت على منطقة عازلة تراقبها الأمم المتحدة تفصل بين القوات الإسرائيلية والسورية.
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وأكد المكتب أن" نتنياهو أجرى تقييما أمنيا بشأن سلسلة جبل الشيخ مع وزير الدفاع ورئيس الأركان وقائد القيادة الشمالية ورئيس جهاز الامن الداخلي (الشاباك)".

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إنه زار مع نتنياهو "لأول مرة قمة جبل الشيخ" منذ انتشار القوات الإسرائيلية فيها في اعقاب الاطاحة بالرئيس بشار الأسد.
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