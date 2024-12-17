بعد سقوط الأسد.. نتنياهو يعقد لأول مرة اجتماعًا داخل الأراضي السورية

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وأكد المكتب أن" نتنياهو أجرى تقييما أمنيا بشأن سلسلة جبل الشيخ مع وزير الدفاع ورئيس الأركان وقائد القيادة الشمالية ورئيس جهاز الامن الداخلي (الشاباك)".وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إنه زار مع نتنياهو "لأول مرة قمة جبل الشيخ" منذ انتشار القوات الإسرائيلية فيها في اعقاب الاطاحة بالرئيس بشار الأسد.