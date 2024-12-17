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عربي-دولي
"متعطش للسلطة ومضطرب".. تصريحات صادمة من قريب لـ "الأسد" عنه
Lebanon 24
17-12-2024
|
12:29
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أعلن ريبال الأسد ابن عم بشار الأسد، إن "قادة سوريا الجدد لا يمكن الوثوق بهم في الابتعاد عن ماضيهم المتطرف وتوحيد البلاد".
وكان ريبال الأسد، المنفي بسبب انتقاده اللاذع لابن عمه، في تقييمه "لهيئة تحرير الشام" أشار إلى أنها "ترتكب عمليات قتل انتقامية".
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وإعتبر أن زعيم "هيئة تحرير الشام" أبو محمد الجولاني، "الرجل (الجولاني) هناك 10 ملايين دولار على رأسه - كان عضوا في داعش ثم انتقل ليصبح زعيم القاعدة في سوريا. وارتكبوا فظائع في سوريا بقدر ما ارتكب النظام".
وزعم ريبال الأسد أن "الجماعة تنفذ بالفعل عمليات قتل".
ولفت إلى أنه "غادر سوريا وهو في التاسعة من عمره، ونفى أن يكون والده متورطا في ارتكاب مجازر".
وقال إنه "اختلف مع بشار خلال المرة الوحيدة التي التقيا بها - عندما عاد إلى سوريا في التسعينيات".
تابع:" "لقد وقفت في وجهه. وبعد شهرين حاولوا اغتيالي في مطار دمشق الدولي".
ووصف بشار الأسد على أنه "متعطش للسلطة ومضطرب"، قائلا إنه "كان في مزاج مبتهج في جنازة شقيقه - الذي توفي في حادث سيارة وكان من المقرر أن يصبح زعيما قبله، لقد توفي شقيقه للتو وعندما كنت في الجنازة كان الناس يحملونه، لذا اعتقدت أنه كان غير طبيعي حقا.. كان الناس يحملونه وكان يلوح بذراعيه وكأنني التالي في الصف. هذا الرجل منزعج من القيام بذلك - فهو لا يملك أي رحمة".(روسيا اليوم)
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