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كان هدفاً لتفجير انتحاري.. البابا فرنسيس يكشف عن واحدة من أخطر الرحلات التي قام بها

Lebanon 24
17-12-2024 | 14:13
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كشف الحبر الاعظم البابا فرنسيس أنه كان "هدفًا لمحاولة تفجير انتحاري أثناء زيارته التاريخية إلى العراق في عام 2021، وهي الزيارة الأولى لبابا كاثوليكي إلى هذا البلد.
 
 
وقال البابا في مقتطف جديد من سيرته الذاتية نشرته اليوم صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية، انه "تلقى تحذيرا من الشرطة العراقية فور هبوط طائرته في بغداد بأن اثنين من الانتحاريين كانا يستهدفان إحدى الفعاليات التي كان من المفترض أن يحضرها". 
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وأضاف "أن "الشرطة أبلغته بأن هناك امرأة محملة بالمتفجرات، وهي انتحارية شابة، كانت في طريقها إلى الموصل لتفجير نفسها أثناء الزيارة البابوية، بالإضافة إلى شاحنة صغيرة كانت تسير بسرعة عالية لتنفيذ نفس الهجوم".
 
وتعد زيارة البابا إلى الموصل محطّة بارزة في رحلته إلى العراق، إذ كانت الموصل قد تعرضت لاحتلال تنظيم "داعش" منذ عام 2014 حتى عام 2017. 
 
وخلال الزيارة، زار البابا أنقاض أربع كنائس مدمرة في المدينة، وأطلق نداءً للسلام، حيث كان يشير إلى معاناة السكان المحليين من ويلات الحرب والدمار.
 
وأشار البابا في سيرته الذاتية إلى أن "المخابرات البريطانية قد أبلغت الفاتيكان بمحاولة الاغتيال، مما يعكس درجة الخطورة التي كانت تواجهها الزيارة". 
 
وأضاف أنه "في اليوم التالي، سأل أحد المسؤولين الأمنيين في العراق عما حدث للانتحاريين المحتملين، فكانت الإجابة أن الشرطة العراقية قد اعترضتهم وفجّرتهم قبل أن يتمكنوا من تنفيذ الهجوم.
 
ومن المتوقع أن تنشر السيرة الذاتية الجديدة للبابا فرنسيس، والتي تحمل عنوان "الأمل"، في 14 كانون الثاني المقبل. 
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