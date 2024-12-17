خامنئي تعليقاً على آخر التطورات في سوريا: واهمون بأن المقاومة انتهت

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واعتبر أن "الإجراءات الخفية والحرب الناعمة التي يشنها الأعداء للانحراف عن القيم وعلى رأسها القضايا المتعلقة بالمرأة من الأمور المهمة التي ينبغي على المسلمين الاهتمام بها"، مؤكدا على أن "العدو ليس خاملا، بل منشغلا بالتخطيط والتصميم".وبالاشارة إلى التطورات الأخيرة في سوريا، واستمرار الجيش الإسرائيلي في عدوانه اليومي على غزة ولبنان، أكد المرشد الإيراني على أن "مسيرة شهداء المقاومة مستمرة وأهل غزة ولبنان صامدون ويقاومون ضد اعتداءات الإسرائيلية اليومية".وأشار إلى أن "الكيان الإسرائيلي يسعى لتطويق حزب الله والقضاء عليه عبر ما تم فعله في سوريا، لكن إسرائيل والولايات المتحدة وكل من يقف إلى جانبهم مخطئون في اعتقادهم بأن المقاومة انتهت في المنطقة ومن سيتم القضاء عليه فعليا هو الكيان الإسرائيلي".وأكد على "وقوف إيران إلى جانب المقاومة في لبنان وفلسطين، ومواصلة تقديم كل الدعم والمساعدة الممكنة لهم"، معربا عن أمله في أن "يرى المجاهدون اليوم الذي يداس فيه العدو تحت أقدامهم". (روسيا اليوم)