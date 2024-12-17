13
o
بيروت
14
o
طرابلس
13
o
صور
14
o
جبيل
14
o
صيدا
14
o
جونية
9
o
النبطية
6
o
زحلة
4
o
بعلبك
7
o
بشري
10
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
خامنئي تعليقاً على آخر التطورات في سوريا: واهمون بأن المقاومة انتهت
Lebanon 24
17-12-2024
|
14:58
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن المرشد الإيراني علي خامنئي، اليوم الثلاثاء، خلال استقباله جمعا من الشريحة النسوية إنه "في ظل تطورات المنطقة والأحداث السورية والجرائم التي ترتكبها أميركا وإسرائيل بمساعدة بعض حلفائهما قد تصور أن المقاومة انتهت وهذا تصور خاطيء".
Advertisement
واعتبر أن "الإجراءات الخفية والحرب الناعمة التي يشنها الأعداء للانحراف عن القيم وعلى رأسها القضايا المتعلقة بالمرأة من الأمور المهمة التي ينبغي على المسلمين الاهتمام بها"، مؤكدا على أن "العدو ليس خاملا، بل منشغلا بالتخطيط والتصميم".
وبالاشارة إلى التطورات الأخيرة في سوريا، واستمرار الجيش الإسرائيلي في عدوانه اليومي على غزة ولبنان، أكد المرشد الإيراني على أن "مسيرة شهداء المقاومة مستمرة وأهل غزة ولبنان صامدون ويقاومون ضد اعتداءات الإسرائيلية اليومية".
وأشار إلى أن "الكيان الإسرائيلي يسعى لتطويق حزب الله والقضاء عليه عبر ما تم فعله في سوريا، لكن إسرائيل والولايات المتحدة وكل من يقف إلى جانبهم مخطئون في اعتقادهم بأن المقاومة انتهت في المنطقة ومن سيتم القضاء عليه فعليا هو الكيان الإسرائيلي".
وأكد على "وقوف إيران إلى جانب المقاومة في لبنان وفلسطين، ومواصلة تقديم كل الدعم والمساعدة الممكنة لهم"، معربا عن أمله في أن "يرى المجاهدون اليوم الذي يداس فيه العدو تحت أقدامهم". (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
من داخل منزلها الفخم.. نادين نسيب نجيم تستعرض زينة الميلاد وهذا ما كشفته عن عودتها لخطيبها (صور)
Lebanon 24
من داخل منزلها الفخم.. نادين نسيب نجيم تستعرض زينة الميلاد وهذا ما كشفته عن عودتها لخطيبها (صور)
00:20 | 2024-12-17
17/12/2024 12:20:53
Lebanon 24
Lebanon 24
"أهلا وسهلا"...السفارة السورية تعاكس النهج القديم
Lebanon 24
"أهلا وسهلا"...السفارة السورية تعاكس النهج القديم
01:45 | 2024-12-17
17/12/2024 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إبنة نصرالله تكشف معلومات عن والدها... هكذا كانت حياته
Lebanon 24
إبنة نصرالله تكشف معلومات عن والدها... هكذا كانت حياته
09:01 | 2024-12-17
17/12/2024 09:01:23
Lebanon 24
Lebanon 24
كان مُعتقلاً في سجن صيدنايا... فنان شهير يبكي ويكشف تفاصيل فترة سجنه (فيديو)
Lebanon 24
كان مُعتقلاً في سجن صيدنايا... فنان شهير يبكي ويكشف تفاصيل فترة سجنه (فيديو)
05:40 | 2024-12-17
17/12/2024 05:40:02
Lebanon 24
Lebanon 24
هل أصبتم بفيروس "كورونا"؟.. إليكم ما توصّلت إليه آخر الدراسات
Lebanon 24
هل أصبتم بفيروس "كورونا"؟.. إليكم ما توصّلت إليه آخر الدراسات
10:24 | 2024-12-17
17/12/2024 10:24:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
19:00 | 2024-12-17
الحكم على ذوي طفلة توفيت جرّاء تعذيبهم لها
18:40 | 2024-12-17
مسؤول أميركي: خسائر كبيرة في صفوف قوات كوريا الشمالية في كورسك
17:53 | 2024-12-17
السويد تعدّ مشروعاً يشدّد القيود على طالبي اللجوء
16:59 | 2024-12-17
بعملية نوعية.. أسر مجموعة كبيرة وخطيرة جدا تابعة للأسد في سوريا
16:54 | 2024-12-17
بشأن "المقابر الجماعية" في سوريا.. هذا ما أعلنته الخارجية الأميركية
16:35 | 2024-12-17
"الصندوق الأسود" لنظام الأسد هرب إلى دولة مجاورة لسوريا.. صحيفة عربية تكشف التفاصيل
فيديو
يشبه هواتف غوغل.. آبل تطلق جوالا جديدا وهذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
يشبه هواتف غوغل.. آبل تطلق جوالا جديدا وهذه مواصفاته (فيديو)
03:00 | 2024-12-14
18/12/2024 02:31:05
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد سقوط الأسد.. ممثل سوري شهير يُعلن عزمه الترشح لرئاسة سوريا (فيديو)
Lebanon 24
بعد سقوط الأسد.. ممثل سوري شهير يُعلن عزمه الترشح لرئاسة سوريا (فيديو)
23:54 | 2024-12-10
18/12/2024 02:31:05
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل ساعات من وقف النار.. إسرائيل قصفت موقعا مهما كان ينتج الصواريخ الدقيقة لحزب الله في البقاع (فيديو)
Lebanon 24
قبل ساعات من وقف النار.. إسرائيل قصفت موقعا مهما كان ينتج الصواريخ الدقيقة لحزب الله في البقاع (فيديو)
23:27 | 2024-11-27
18/12/2024 02:31:05
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24