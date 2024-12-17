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عربي-دولي

وصفه بـ "المضطرب".. ابن عم بشار الأسد يُهاجم النظام السابق وينتقد الجولاني

Lebanon 24
17-12-2024 | 23:19
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أعلن ريبال الأسد ابن عم الرئيس السوري السابق بشار الأسد، ان القادة الجدد في سوريا، لا يمكن الوثوق بهم من حيث ابتعادهم عن ماضيهم المتطرف وقدرتهم على توحيد البلاد.

وانتقد ريبال في مقابلة مع شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، أمس الثلاثاء، هيئة تحرير الشام، وقال إنها ترتكب عمليات قتل انتقامية.
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وفي إشارة إلى زعيم هيئة تحرير الشام أبو محمد الجولاني، قال ريبال: "هناك مكافأة قيمتها 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تقود للقبض عليه. كان عضوا في داعش ثم أصبح زعيم القاعدة في سوريا. لقد ارتكبوا فظائع في البلاد بقدر ما فعل النظام السابق".

وأضاف: "هل يمكننا الاعتقاد بأن الأشخاص الذين ارتكبوا مئات الآلاف من الفظائع سيقولون الآن إنهم في السلطة وسيغيرون؟".

وتحدث ريبال عن الفصائل المسلحة التي استطاعت الإطاحة بنظام بشار الأسد، متهما إياها بارتكاب عمليات قتل، مضيفا: "لا نريد أن نرى في سوريا ما حدث في إيران قبل 45 عاما، حيث تم استبدال نظام الشاه الذي كان ديكتاتورا بالملالي. والآن الجميع يعاني ليس فقط في إيران، بل على صعيد العالم".

ولفت ابن عم الأسد إلى أنه غادر سوريا وهو في التاسعة من عمره، ونفى أن يكون والده متورطا في ارتكاب مجازر وقال إنه اختلف مع بشار خلال المرة الوحيدة التي التقيا بها، وذلك عندما عاد إلى سوريا في التسعينيات.

وتابع ريبال قائلا: "لقد وقفت في وجهه. وبعد بضعة أشهر حاولوا اغتيالي في مطار دمشق الدولي".

ووصف ريبال بشار بأنه "متعطش للسلطة ومضطرب"، مشيرا إلى أن الأخير "كان في مزاج مبتهج في جنازة شقيقه الذي توفي في حادث سيارة وكان من المقرر أن يصبح الرئيس قبله. لقد توفي شقيقه للتو، وعندما كنت في الجنازة كان الناس يحملونه وهو يلوح بذراعيه وكأنه يقول أنا التالي (في الرئاسة). هذا الرجل مضطرب ولا يملك أي رحمة أو تعاطف".(سكاي نيوز)



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