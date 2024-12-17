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عربي-دولي

مقتل وجرح 200 من قوات كوريا الشمالية في أوكرانيا.. هذا ما كشفه مسؤول أميركي

Lebanon 24
17-12-2024 | 23:33
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أكد مسؤول عسكري أميركي بارز أن القوات الكورية الشمالية التي تقاتل إلى جانب القوات الروسية ضد أوكرانيا تكبدت 200 قتيل وجريح.

وأوضح المسؤول أن ضحايا القوات الكورية الشمالية سقطوا في معركة بإقليم كورسك الحدودي.
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وشهدت منطقة كورسك الروسية الحدودية سيطرة القوات الأوكرانية على قسم منها في وقت سابق من هذا العام.

وقال المسؤول الأميركي، مشترطا عدم نشر اسمه، إنّ "تقديرنا الأخير للضحايا الذين تكبّدتهم كوريا الشمالية هو مئات عدّة".
وأضاف أنّ هذا العدد "يشمل كلّ شيء من المصابين بجروح طفيفة إلى القتلى في الميدان"، ويشمل عسكريين من "كل الرتب".

وأرجع المسؤول العسكري الأميركي سبب هذه الخسائر الكبيرة إلى افتقار القوات الكورية الشمالية إلى خبرات قتالية بالدرجة الأولى.

وعلق: "هؤلاء ليسوا جنودا متمرّسين في المعارك. لم يسبق لهم أن شاركوا في القتال"، مشيرا إلى أنّ هذا الأمر ساهم على الأرجح في "سبب تكبدّهم الخسائر التي لحقت بهم على أيدي الأوكرانيين".

وكان المسؤول يقدم أول تقدير كبير للخسائر البشرية الكورية الشمالية، والذي يأتي بعد عدة أسابيع من إعلان أوكرانيا أن كوريا الشمالية أرسلت ما بين 10 آلاف إلى 12 ألف جندي إلى روسيا لمساعدتها في الحرب المستمرة منذ نحو 3 سنوات.

وأتى تصريح المسؤول العسكري الأميركي بعدما قال رئيس الأركان الأوكراني، أوليكساندر سيرسكي، إن روسيا زجّت بوحدات كورية شمالية في قلب "هجوم مكثف" في كورسك على مدى أيام عدّة.(العربية)


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