يتلقون تدريبات على يد قادة جدد.. حماس نجحت في تجنيد آلاف المقاتلين

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كشف موقع "والا" الإسرائيلي نقلا عن مصادر عسكرية إسرائيلية ان حركة حماس نجحت خلال الأشهر الماضية في تجنيد آلاف المقاتلين الجدد في قطاع غزة.وذكرت المصادر الإسرائيلية أن مقاتلي حماس الجدد يتلقون تدريبات على يد قادة جدد يكيّفونهم مع أنماط قتال الجيش الإسرائيلي، وإنهم يقاتلون مع قيادات عسكرية لم تنجح إسرائيل باغتيالها.وأضاف الموقع الإسرائيلي نقلا عن المصادر العسكرية أنه في الشهور الأخيرة يخضع مقاتلو حماس لتدريبات ويقيمون خطوطا دفاعية ضد الجيش الإسرائيلي.وتابعت المصادر أن قيادات بحماس لا تزال تعمل بصورة غير تقليدية مقابل قوات الجيش الإسرائيلي بغزة، مؤكدة أن حماس كيّفت نفسها في بعض مناطق جنوب القطاع مع ظروف القتال.ويتواصل القصف الإسرائيلي على مختلف مناطق قطاع غزة بالتزامن مع استمرار عمليات النسف والتفجير للمنازل والأحياء السكنية.(سكاي نيوز)