لنشر قوات حفظ سلام أجنبية بأوكرانيا.. هذا ما دعا اليه زيلينسكي

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وقالت مصادر إن الاجتماع الذي سيناقش الدعم لأوكرانيا، بعد مرور ما يقرب من ثلاث سنوات على العملية العسكرية الروسية الشاملة، سيضم زعماء ألمانيا وفرنسا وبولندا وحلف شمال الأطلسي إلى جانب دول أخرى.



وطرح الرئيس الأوكراني علنا في اجتماع مع سياسي ألماني في التاسع من كانون الاول فكرة نشر قوات أجنبية إلى أن تتمكن أوكرانيا من الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.



وأثار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هذه الفكرة لأول مرة في شباط الماضي، لكن لم يتم التوصل إلى إجماع بين الزعماء الأوروبيين في هذه المسألة. فيما تشتعل الجبهات الروسية الأوكرانية بيوم جديد من الاقتتال العنيف، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن فكرة نشر قوات حفظ سلام أجنبية في أوكرانيا قد تطرح في اجتماع لزعماء أوروبيين في بروكسل مقرر اليوم الأربعاء.وقالت مصادر إن الاجتماع الذي سيناقش الدعم لأوكرانيا، بعد مرور ما يقرب من ثلاث سنوات على العملية العسكرية الروسية الشاملة، سيضم زعماء ألمانيا وفرنسا وبولندا وحلف شمال الأطلسي إلى جانب دول أخرى.وطرح الرئيس الأوكراني علنا في اجتماع مع سياسي ألماني في التاسع من كانون الاول فكرة نشر قوات أجنبية إلى أن تتمكن أوكرانيا من الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.وأثار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هذه الفكرة لأول مرة في شباط الماضي، لكن لم يتم التوصل إلى إجماع بين الزعماء الأوروبيين في هذه المسألة.

وفي رده على أسئلة الصحافيين عن احتمال مناقشة الفكرة في بروكسل، قال زيلينسكي "كل من سيحضر الاجتماع له الحق في إثارة هذه القضية أو تلك".



وقال في مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك في لفيف "لن تكون هناك أسئلة عن القوات (الأجنبية) فحسب، بل أيضا أسئلة ستطرحها أوكرانيا".



وقال زيلينسكي إن التعزيز العاجل لقوة أوكرانيا سيكون الموضوع الرئيسي للنقاش. ونوه إلى قدرات الدفاع بعيدة المدى، واستثمارات الحلفاء في إنتاج الأسلحة الأوكرانية وضمانات الأمن من بين قضايا أخرى.



ويأتي الاجتماع في وقت حاسم حيث تحث أوكرانيا حلفاءها على دعمها في ساحة المعركة ودبلوماسيا قبل أي محادثات محتملة مع روسيا. (العربية)