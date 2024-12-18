قتيلان بهجوم لداعش جنوبي الرقة

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في سوريا، قتل عنصران من قوى الأمن الداخلي وأُصيب اثنان، مساء أمس الثلاثاء، جراء استهداف عناصر من خلايا داعش لنقطة تفتيش تابعة لهم جنوب مدينة الرقة.وذكرت قوى الأمن في بيان لها: "في عمل إرهابي جبان، قام 4 أفراد من خلايا تابعة لتنظيم داعش الإرهابي يستقلون دراجات ناريّة، الساعة 6 مساءً الثلاثاء 17 كانون الأول ، باستهداف حاجز الجامعة في منطقة الكسرات جنوب مدينة الرقة".وأضاف البيان: "أسفر الهجوم عن مقتل اثنين من أعضاء قواتنا، وإصابة اثنين آخرين بجروح، بالإضافة إلى إصابة أحد المدنيين الذين كانوا يمرون بالقرب من الحاجز".(سكاي نيوز)