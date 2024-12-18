قلق اوروبي.. قمة مرتقبة حول حرب أوكرانيا بحضور زيلينسكي

يجتمع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وقادة أوروبيين في بروكسل، الأربعاء، لمناقشة الحرب في أوكرانيا، قبل أسابيع قليلة من تنصيب دونالد ترامب.



وقالت رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني، الثلاثاء، إن هذه القمة المصغرة غير الرسمية التي ستعقد في مقر إقامة روته ستكون فرصة لمناقشة "الخطوات التالية" بعد أكثر من ألف يوم من الحرب في أوكرانيا.



Advertisement ويريد روته الذي تولى منصبه مطلع تشرين الاول، جمع الحلفاء الأوروبيين "الأكثر تصميما" في دعم لكييف للبحث في مسألتين. الأولى هي طريقة التعامل مع إدارة ترامب الجديدة، والثانية الأمور التي يمكن القيام بها بعد من أجل أوكرانيا، وفق ما قال دبلوماسي في بروكسل.



وبالإضافة إلى ميلوني، يتوقع أن يشارك في هذا الاجتماع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الحكومة البولندية دونالد توسك والمستشار الألماني أولاف شولتس ووزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين ورئيس المجلس الأوروبي أنتونيو كوستا.



ويخشى الأوروبيون من احتمال تعليق المساعدات العسكرية الأميركية لأوكرانيا خصوصا مع وعود دونالد ترامب بإنهاء الحرب "خلال 24 ساعة".



وفي هذا السياق، تتحدث أوكرانيا الآن عن إمكان إجراء مفاوضات سلام، وهو أمر كانت ترفضه بشكل قاطع، شرط ضمان أمنها. إدارة ترامب.. ودعم كييفويريد روته الذي تولى منصبه مطلع تشرين الاول، جمع الحلفاء الأوروبيين "الأكثر تصميما" في دعم لكييف للبحث في مسألتين. الأولى هي طريقة التعامل مع إدارة ترامب الجديدة، والثانية الأمور التي يمكن القيام بها بعد من أجل أوكرانيا، وفق ما قال دبلوماسي في بروكسل.وبالإضافة إلى ميلوني، يتوقع أن يشارك في هذا الاجتماع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الحكومة البولندية دونالد توسك والمستشار الألماني أولاف شولتس ووزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين ورئيس المجلس الأوروبي أنتونيو كوستا.ويخشى الأوروبيون من احتمال تعليق المساعدات العسكرية الأميركية لأوكرانيا خصوصا مع وعود دونالد ترامب بإنهاء الحرب "خلال 24 ساعة".وفي هذا السياق، تتحدث أوكرانيا الآن عن إمكان إجراء مفاوضات سلام، وهو أمر كانت ترفضه بشكل قاطع، شرط ضمان أمنها.