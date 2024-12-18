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عربي-دولي

رئيسة المفوضية الأوروبية تتحدث عن مستقبل اللعلاقة مع سوريا: سنكثف اتصالاتنا المباشرة مع النظام الجديد

Lebanon 24
18-12-2024 | 04:06
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قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إن الفترة القادمة ستكون حاسمة لتشكيل سوريا الجديدة، وإن أوروبا ستكثف اتصالاتها المباشرة مع الإدارة الجديدة.

وأضافت أن الفترة القادمة ستكون حاسمة لتشكيل سوريا الجديدة، وأن أوروبا ستلعب دورا في ذلك، مؤكدة أن هناك خطوات مشجعة من النظام الجديد في سوريا، لكن هناك أسئلة لا تزال دون إجابات، على حد قولها.
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كما قالت إن الاتحاد الأوروبي سيكثف اتصالاته المباشرة مع النظام الجديد وكافة الفصائل في سوريا، وأن من مصلحة الجميع حدوث انتقال سلمي يشمل الجميع في سوريا.

وأشارت إلى ضرورة إعادة النظر في عقوبات بعض القطاعات لتسهيل إعادة الإعمار في سوريا، مشددة على أن عودة اللاجئين يجب أن تكون طوعية دون إكراه، وأن الاتحاد الأوروبي مستعد للمشاركة في ترميم البنية التحتية في سوريا بشكل تدريجي.
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