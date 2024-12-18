في برنامج "نتائج العام مع فلاديمير"... 1.5 مليون سؤال أمام بوتين غدا

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تلقى مقر الجبهة الشعبية أكثر من 1.5 مليون سؤالا من المواطنين إلى الرئيس الروسي قبل برنامج "نتائج العام مع فلاديمير بوتين" المزمع بثه على الهواء مباشرة يوم غد الخميس 19 كانون الاول.وقد فتح مركز الاتصال الخاص بالبرنامج، الذي سيأخذ شكل مؤتمر صحفي كبير للرئيس، والذي يقع في المقر المركزي للجبهة الشعبية، استقبال الطلبات لليوم الحادي عشر. وحتى الآن تلقى المقر فعليا ما مجموعه 1539761 سؤالا وطلبا تمت معالجتها جميعا بتنسيقات مختلفة.ووفقا للإحصائيات التي قدمتها قناة "روسيا24" التلفزيونية، تظل طريقة الاتصال الأكثر شعبية هي الاتصال تليفونيا بمقر الجبهة، حيث اتصل المواطنون بالخط المباشر 831.966 مرة. وتم استلام أكثر من 373 ألف رسالة بصيغ SMS وMMS.وقد اختار أكثر من 198 ألف شخص ترك طلباتهم على شبكات التواصل الاجتماعي Odnoklassniki وVkontakte، وتم إرسال 40008 رسالة عبر البريد، وعبر الموقع الإلكتروني 96363 طلب.وتظل القضايا الأكثر إلحاحا بالنسبة للمواطنين هي القضايا المتعلقة بالرعاية الصحية والطرق والإسكان والخدمات المجتمعية والمدفوعات الاجتماعية. كما تحتفظ قضية العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا بمكانة رائدة. إضافة إلى ذلك، وكما قال مراسل قناة "روسيا-1"، خلال تقرير من مقر الاتصال، فإن عددا كبيرا من الأسئلة والطلبات تأتي من رجال الإنقاذ، يطلبون إعادة النظر في قضايا التسهيلات الممنوحة لهم.وفي عام 2023، تلقى مقر الجبهة الشعبية أكثر من 2 مليون و840 ألف نداء للرئيس الروسي بصيغ مختلفة. وتم الاتصال بمقر الاتصال حوالي مليون و700 ألف مرة، واختار نحو 800 ألف شخص الاتصال برئيس الدولة عبر الرسائل القصيرة ورسائل الوسائط المتعددة. ويتم تلقي الأسئلة تقليديا من خلال تطبيق الهاتف المحمول "موسكو-بوتين"، والموقع الإلكتروني الذي يحمل نفس الاسم، وكذلك عبر شبكات التواصل الاجتماعي.وستقوم RT العربية بنقل "نتائج العام مع فلاديمير بوتين" يوم غد الخميس 19 كانون الاول في تمام الساعة 12 ظهرا بتوقيت موسكو (9 بتوقيت غرينيتش) على الهواء مباشرة. (روسيا اليوم)