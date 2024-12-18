صحة غزة تعلن حصيلة جديدة لضحايا الحرب على القطاع

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قالت وزارة الصحة في قطاع غزة الأربعاء، إن الهجوم العسكري الإسرائيلي على القطاع أودى بحياة ما لا يقل عن 45097 فلسطينيا وأسفر عن إصابة 107244 منذ السابع من تشرين الأول 2023.وفي آخر المستجدات تسعى الولايات المتحدة ومصر وقطر، اليوم الأربعاء، إلى التوصل لاتفاق بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) لوقف الحرب المستمرة منذ 14 شهرا في قطاع غزة حيث قال مسعفون “إن غارات إسرائيلية أدت الى استشهاد 16 فلسطينيا على الأقل خلال الليل”. (