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قال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، إن العقبات التي تحول دون التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، تتعلق بالتفاصيل وتحديد أسماء الأسرى من الجانبين الذين سيطلق سراحهم.وأضاف سوليفان: "اقتربنا من هدف المفاوضات بشأن غزة، ومع ضغط الوسطاء والتزام إسرائيل وحماس يمكننا تحقيق ذلك".وقال: "نتنياهو أوضح أن إسرائيل مستعدة لإبرام اتفاق لذا على حماس أن تلتزم بالإفراج عن الرهائن بالمرحلة الأولى".ولفت إلى أن غزة "تشهد موت المدنيين الأبرياء والسكان هناك يعيشون في جحيم". (عربي 21)