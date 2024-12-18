12
o
بيروت
16
o
طرابلس
15
o
صور
17
o
جبيل
13
o
صيدا
19
o
جونية
7
o
النبطية
7
o
زحلة
6
o
بعلبك
10
o
بشري
10
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
من تحسين العلاقات مع جيرانها إلى رفض انتشار الإرهاب.. هذا ما قالته واشنطن عن سوريا
Lebanon 24
18-12-2024
|
23:08
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، أن الولايات المتحدة ستستمر في دعم العملية الانتقالية في سوريا، مشدداً على أن بلاده لن تسمح بأن تكون سوريا "أرضا خصبة للإرهاب".
وقال بلينكن في مقابلة مع مجلة "فورين أفيرز" نشرت على موقع الخارجية الأميركية، إن الولايات المتحدة تسعى لتنسيق الجهود بين جيران سوريا والمجتمع الدولي لضمان مسار يتوافق مع تطلعات العالم تجاه سوريا.
Advertisement
وأضاف الوزير الأميركي "نحن نسعى لتحقيق توافق عالمي واضح مع القوى الجديدة، خاصة هيئة تحرير الشام، لتوضيح توقعات المجتمع الدولي إذا أرادت هذه القوى الحصول على الاعتراف والدعم".
وكان المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسون، قد دعا القيادة السورية الجديدة إلى تنظيم انتخابات حرة ونزيهة في نهاية المرحلة الانتقالية.
وأكد بيدرسون أن الأمم المتحدة ستدعم العملية السياسية الموثوقة لإنهاء العقوبات وتعزيز الديمقراطية في سوريا، مشيراً إلى ضرورة الخروج من سنوات الحرب الصعبة ودعم الشعب السوري بشكل عاجل. (ارم نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
هل تذكرون صاحبة أغنية "يا صبابين الشاي"؟ شاهدوا كيف أصبحت الفنانة ألين خلف بعد مرور سنوات (صورة)
Lebanon 24
هل تذكرون صاحبة أغنية "يا صبابين الشاي"؟ شاهدوا كيف أصبحت الفنانة ألين خلف بعد مرور سنوات (صورة)
03:22 | 2024-12-18
18/12/2024 03:22:07
Lebanon 24
Lebanon 24
يقع في أحد الأبراج.. ابنة عاصي الحلاني تزين شجرة الميلاد داخل منزل العائلة في دبي (صور)
Lebanon 24
يقع في أحد الأبراج.. ابنة عاصي الحلاني تزين شجرة الميلاد داخل منزل العائلة في دبي (صور)
04:51 | 2024-12-18
18/12/2024 04:51:33
Lebanon 24
Lebanon 24
صورة نادرة لنصرالله داخل سيارة.. شاهدوها!
Lebanon 24
صورة نادرة لنصرالله داخل سيارة.. شاهدوها!
16:27 | 2024-12-18
18/12/2024 04:27:21
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما تشهده الضاحية ليلاً
Lebanon 24
هذا ما تشهده الضاحية ليلاً
02:45 | 2024-12-18
18/12/2024 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هي الكابتن الطيار الوحيدة في الـMEA.. مايا دياب تنشر صورة لها مع صديقتها من داخل مقصورة الطائرة
Lebanon 24
هي الكابتن الطيار الوحيدة في الـMEA.. مايا دياب تنشر صورة لها مع صديقتها من داخل مقصورة الطائرة
02:37 | 2024-12-18
18/12/2024 02:37:17
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
23:33 | 2024-12-18
سبب انهيار الجيش السوري أمام الفصائل المسلحة.. هذا ما كشفه مسؤول روسي
23:28 | 2024-12-18
زيلينسكي وماكرون يبحثان نشر قوات أجنبية في أوكرانيا
23:26 | 2024-12-18
فروا بعد سقوط الأسد.. العراق يباشر إعادة الجنود السوريين طوعياً
23:25 | 2024-12-18
الأركان الروسية تحصي خسائر كييف خلال عام
23:19 | 2024-12-18
مقتل 11 شخصاً إثر حريق ضخم في مقهى بفيتنام (فيديو)
23:18 | 2024-12-18
نقاط خلافية.. صفقة الرهائن بين حماس وإسرائيل "ليست وشيكة"
فيديو
يشبه هواتف غوغل.. آبل تطلق جوالا جديدا وهذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
يشبه هواتف غوغل.. آبل تطلق جوالا جديدا وهذه مواصفاته (فيديو)
03:00 | 2024-12-14
19/12/2024 06:46:50
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد سقوط الأسد.. ممثل سوري شهير يُعلن عزمه الترشح لرئاسة سوريا (فيديو)
Lebanon 24
بعد سقوط الأسد.. ممثل سوري شهير يُعلن عزمه الترشح لرئاسة سوريا (فيديو)
23:54 | 2024-12-10
19/12/2024 06:46:50
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل ساعات من وقف النار.. إسرائيل قصفت موقعا مهما كان ينتج الصواريخ الدقيقة لحزب الله في البقاع (فيديو)
Lebanon 24
قبل ساعات من وقف النار.. إسرائيل قصفت موقعا مهما كان ينتج الصواريخ الدقيقة لحزب الله في البقاع (فيديو)
23:27 | 2024-11-27
19/12/2024 06:46:50
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24