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عربي-دولي

نقاط خلافية.. صفقة الرهائن بين حماس وإسرائيل "ليست وشيكة"

Lebanon 24
18-12-2024 | 23:18
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روت وسائل إعلام إسرائيلية آخر المستجدات المتعلقة بمحادثات صفقة الرهائن بين حماس وإسرائيل ووقف إطلاق النار في غزة.

ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" عن مصادر مطلعة على المحادثات بين إسرائيل وحماس قولها إن صفقة الرهائن "ليست وشيكة".
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ووفق هذه المصادر فإن حماس "لم تقدم حتى الآن قائمة بأسماء الأسرى الذين ترغب في إطلاق سراحهم".

وبدورها، نقلت صحيفة "يديعوت أحرنوت" عن مصادر قولها إن الخلاف الحالي "يكمن في عدد الرهائن الأحياء الذين ستفرج عنهم حماس بموجب الاتفاق".

وكانت "جيروزاليم بوست" قد نقلت عن مسؤولين، أمس الأربعاء، قولهما إنه يمكن التوصل إلى صفقة بين حماس وإسرائيل في غضون شهر.

وذكر المسؤولان أن إحدى العقبات التي تعترض صفقة الرهائن هي أن كل مرحلة أولى، والتي من المتوقع أن تستمر من 40 إلى 60 يوما، ستنتهي بمجرد تولي الرئيس المنتخب دونالد ترامب منصبه.

وقالت مصادر لـ"جيروزاليم بوست"، يوم الثلاثاء الماضي، إن حماس تخشى أن يسمح ترامب لبنيامين نتنياهو باستئناف العمليات العسكرية في غزة مباشرة بعد اكتمال المرحلة الأولى وعدم التقدم إلى المرحلة الثانية.

وطلبت حماس ضمانات بألا تستكمل إسرائيل عملياتها العسكرية بعد المرحلة الأولى مباشرة، إلا أن المصادر قالت للصحيفة إن إسرائيل سترفض ذلك.

وأعربت الولايات المتحدة الثلاثاء عن "تفاؤل حذر" حيال إمكانية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، مشيرة إلى خيبات الأمل السابقة.(سكاي نيوز)



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