زيلينسكي وماكرون يبحثان نشر قوات أجنبية في أوكرانيا

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أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه بحث مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المبادرات الخاصة بأوكرانيا، بما فيها نشر قوات أجنبية على أراضيها.وقال زيلينسكي في منشور على "تلغرام" في أعقاب لقائه مع ماكرون، يوم الأربعاء: "واصلنا دراسة مبادرة الرئيس ماكرون حول انتشار قوات في أوكرانيا، من شأنها أن تساهم في إحلال الاستقرار في الطريق نحو السلام".وأضاف أن ماكرون أطلعه على "اتصالاته مع الشركاء الآخرين لتنفيذ كافة الخطوات الضرورية لتحقيق السلام".ووصف زيلينسكي لقاءه مع ماكرون بأنه كان "بناء"، وقدم له الشكر على تدريب العسكريين الفرنسيين للقوات الأوكرانية، مضيفا أنهما اتفقا على تدريب فرنسا للواء آخر للجيش الأوكراني.وكانت وكالة "رويترز" قد أفادت بأن الدول الأوروبية تبحث إرسال قوة عسكرية إلى أوكرانيا في حال وقف إطلاق النار أو إعلان هدنة في البلاد، قد يصل عدد عناصرها إلى 100 ألف عسكري.