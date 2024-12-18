تسبب بأضرار.. إسرائيل تعترض صاروخًا أُطلق من اليمن (فيديو)

عاجل .. مقطع متداول لفشل أحد صواريخ القبة الحديدية على اعتراض صاروخ اطلق صوب وسط فلسطين المحتلة . pic.twitter.com/ENdsYcytmC — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) December 19, 2024 Advertisement

وأضاف الجيش في بيان أنه "تم تفعيل صفارات الإنذار في مناطق عدة وسط إسرائيل، إثر إطلاق صاروخ باليستي من اليمن".

إعلام العدو:

صور من الأضرار الجسيمة التي لحقت بالمركبات والمناطق جراء شظايا صاروخ سقط وسط "تل أبيب" pic.twitter.com/AcxWnOJuUr — قناة المسيرة (@TvAlmasirah) December 19, 2024

أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض صاروخ أطلق من اليمن قبل دخوله الأجواء الإسرائيلية.