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عربي-دولي

تسبب بأضرار.. إسرائيل تعترض صاروخًا أُطلق من اليمن (فيديو)

Lebanon 24
18-12-2024 | 23:51
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أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض صاروخ أطلق من اليمن قبل دخوله الأجواء الإسرائيلية.
 
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وأضاف الجيش في بيان أنه "تم تفعيل صفارات الإنذار في مناطق عدة وسط إسرائيل، إثر إطلاق صاروخ باليستي من اليمن".

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