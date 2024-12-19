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عربي-دولي
اتفاق عراقي- سعودي على التنسيق بشأن سوريا واستقرار المنطقة
Lebanon 24
19-12-2024
|
01:49
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اتفق العراق والسعودية على تنسيق خطواتهما تجاه سوريا وتكثيف الجهود لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية، بما يسهم في تعزيز الأمن الإقليمي واستقرار المنطقة بالكامل إثر لقاء جمع رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بولي العهد السعودي محمد بن سلمان في المخيم الشتوي في مدينة العلا، بحسب "روسيا اليوم".
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وتمّ خلال اللقاء بحث تطورات الأوضاع في المنطقة، حيث أكد السوداني "حرص العراق على وحدة الأراضي السورية، وعدم التدخل في الشأن الداخلي السوري، واحترام الإرادة الحرة للسوريين، وضمان مشاركة جميع مكونات الشعب السوري في إدارة البلاد".
وبحسب بيان نشره المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، قال السوداني إنه مستعد "للتعاون مع الأشقاء والأصدقاء في المنطقة، من أجل إرساء الأمن والاستقرار، وإبعاد المنطقة عن خطر الصراعات والحروب".
وتطرق اللقاء إلى الأوضاع في قطاع غزة، واستمرار إسرائيل في حربها ضد الفلسطينيين، وأهمية تكثيف الجهود الدولية من أجل إيقاف فوري للحرب، ومضاعفة الجهود الإغاثية لتخفيف معاناة الأهالي.
كذلك أكد الجانبان العراقي والسعودي "ضرورة وقف إطلاق النار في لبنان، وبذل الجهود من أجل التزام ما تم الاتفاق عليه".
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