عن التواجد على الأراضي السورية.. هذا ما قاله مسؤول إسرائيلي

أكد وزير الطاقة الإسرائيلي، ايلي كوهين، أن إسرائيل ستظل في هضبة الجولان السورية لفترة طويلة، مشيراً إلى أن الوضع في المنطقة سيستغرق وقتاً لفهم تطوراته بشكل كامل.

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وأضاف أن إيران هي المسؤولة عن الدمار الذي لحق بكل من غزة ولبنان وسوريا، مشيراً إلى أن طهران الآن تُسهم في تدمير اليمن أيضًا.وفي تصريحاته، شدد كوهين على أنه لن يكون هناك استقرار في منطقة الشرق الأوسط حتى يتم اتخاذ خطوات جدية ضد إيران.