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عربي-دولي

رحلت قبل سقوط النظام... قصّة سوريّة خسرت 5 من أولادها خلال عهد حافظ الأسد

Lebanon 24
19-12-2024 | 05:06
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بعد مرور 11 يوماً على إسقاط نظام بشار الأسد، ظهرت قصة أم سورية فقدت 5 من أبنائها في الحملة العسكرية التي قام بها الأسد الأب على مدينة حماة.

وبسبب القمع، لم تستطع السيدة السورية أن تبوح بتفاصيل مأساتها ولا أن ترثي اولادها، وبقي جرحها ينزف سنوات، ورحلت بحسرة.
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وبعد سقوط الأسد، رثاها أحد أولادها بقصيدة قالها على الهواء مباشرة. (ألعربية)
 
 
 

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