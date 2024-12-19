زيلينسكي رداً على تهديدات نظيره الروسي: هل تعتقدون أنه عاقل؟

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وتساءل زيلينسكي الذي يحضر اجتماعاً مع قادة الاتحاد الأوروبي، في العاصمة البلجيكية بروكسل، خلال مؤتمر صحفي قائلاً، "هل تعتقدون أنه عاقل؟". (الحرة)