Advertisement

عربي-دولي

زيلينسكي رداً على تهديدات نظيره الروسي: هل تعتقدون أنه عاقل؟

Lebanon 24
19-12-2024 | 13:29
A-
A+
Doc-P-1295091-638702372434462227.jpg
Doc-P-1295091-638702372434462227.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
رفض الرئيس الأوكراني، فلودومير زيلنسكي، اليوم الخميس، تهديدات نظيره الروسي بوتين، التي تضمنت دعوة للقيام "بمبارزة صاروخية" لإثبات تفوق قواته على الدفاعات الجوية الأوكرانية.

وتساءل زيلينسكي الذي يحضر اجتماعاً مع قادة الاتحاد الأوروبي، في العاصمة البلجيكية بروكسل، خلال مؤتمر صحفي قائلاً، "هل تعتقدون أنه عاقل؟". (الحرة) 
Advertisement

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:41 | 2024-12-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:23 | 2024-12-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:18 | 2024-12-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:07 | 2024-12-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:31 | 2024-12-19 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
18:05 | 2024-12-19
16:43 | 2024-12-19
16:23 | 2024-12-19
16:00 | 2024-12-19
15:42 | 2024-12-19
14:50 | 2024-12-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24