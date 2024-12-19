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عربي-دولي

الحرس الثوري ردا على بوتين: لم يكن لدينا 4000 عنصر في سوريا

Lebanon 24
19-12-2024 | 13:36
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في أعقاب تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول نقل 4 آلاف عنصر إيراني من سوريا إلى إيران، قدّم قائدان في الحرس الثوري أحدهما نائب في البرلمان رواية مختلفة عن رواية بوتين.
وفي تصريحات لموقع "تشند ثانية" الناطق بالفارسية قال الجنرال إسماعيل كوثري عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، إن "العناصر التي نقلت من سوريا إلى طهران بواسطة روسيا لم تبلغ 4000 شخص".
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وأوضح أنه كان من ضمن هؤلاء مواطنون لبنانيون وأفغان ومن دول أخرى، يقومون بمهام استشارية في سوريا، ولم يكن لدينا أصلًا هذا العدد من العناصر العسكرية في سوريا."

"قررنا البقاء حتى اللحظة الأخيرة"
وبخصوص التأخير في سحب القوات الإيرانية من سوريا، أضاف كوثري: "أما بشأن تأخّرنا في سحب مستشارينا من سوريا، فقد كان ذلك لأننا قرّرنا البقاء حتى اللحظة الأخيرة دعما للجيش السوري على أمل أن يصمد، لكننا رأينا أن الجيش لم يصمد، ولا حتى السيد بشار الأسد."

كما أشار أيضا إلى أنه خلال الاشتباكات الأخيرة في سوريا، قتل 15 من "المستشارين الإيرانيين" وهي تسمية تطلقها إيران على قواتها في سوريا.

وهذه هي المرة الأولى التي يكشف فيها مسؤول إيراني عن مقتل عسكريين إيرانيين خلال تقدم قوات "إدارة العمليات العسكرية" نحو العاصمة السورية دمشق.
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