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عقوبات أميركية على إيران وكيانات مرتبطة بالحوثيين

Lebanon 24
19-12-2024 | 13:39
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ذكر موقع وزارة الخزانة الأميركية اليوم الخميس أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على شخصيات وكيانات مرتبطة بإيران وجماعة الحوثي اليمنية.
وذكر موقع الوزارة أن عددا من الأفراد والكيانات والسفن طالتهم العقوبات.
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عقوبات فرضتها الخارجية
أمس، أعلنت الخارجية الأميركية فرض عقوبات على مساهمين في برامج المسيرات والصواريخ الإيرانية، لما لذلك من تأثير على زعزعة استقرار الشرق الأوسط وتمكين روسيا من شن حرب ضد أوكرانيا.
وذكرت الخارجية في بيانها أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على شخص واحد وكيانين مقرهما إيران لدعم انتشار الصواريخ الباليستية الإيرانية والطائرات بدون طيار.

يذكر أن الولايات المتحدة الأميركية فرضت عقوبات مطلع الشهر الجاري على فرد وكيان متورطين في انتهاكات ضد السجناء المحتجزين في معتقلات تديرها جماعة الحوثيين في اليمن.
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