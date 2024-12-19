سوريا وغزة حضرتا في لقاء السيسي وأردوغان.. وهذه التفاصيل

على هامش قمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، والتي تعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة، التقى الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، بنظيره التركي رجب طيب أردوغان.



وأكد الجانبان خلال الاجتماع ضرورة مواصلة تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في كافة المجالات، بما يتفق مع مصالح الدولتين وشعبيهما، حيث تم استعراض سبل تطوير العلاقات الثنائية، خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

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اتفاق غزة

كما تناول اللقاء تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، حيث تم التأكيد على ضرورة تكثيف التنسيق والتشاور بين البلدين حيال الأزمات في المنطقة لضمان إحلال السلام والاستقرار.



في هذا الإطار، تم استعراض الجهود المصرية للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإخلاء سبيل الرهائن والمحتجزين ونفاذ المساعدات الإنسانية لأهالي القطاع دون قيود أو عراقيل.