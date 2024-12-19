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عربي-دولي

عشرات القتلى والجرحى.. الجيش السوداني يقصف مدرسة للنازحين

Lebanon 24
19-12-2024 | 14:10
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نفذ طيران الجيش السوداني قصفًا جويًا استهدف مدرسة تأوي أكثر من ألف نازح في مدينة نيالا بجنوب دارفور، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

وتضمن القصف الذي استمر لأكثر من ساعة إسقاط براميل متفجرة داخل فناء المدرسة، مما فاقم من الخسائر البشرية والمادية في المنطقة المحيطة بالمدرسة.
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وأدانت أحزاب سياسية وهيئات حقوقية الهجوم واعتبرته جريمة حرب مكتملة الأركان، مطالبة بفرض حظر على الطيران واتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المدنيين. وقال حزب الأمة إن الخسائر الكبيرة في الأرواح التي خلفها قصف الطيران الحربي تستوجب "حظر الطيران في المناطق المأهولة بالسكان". (سكاي نيوز) 
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