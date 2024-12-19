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عربي-دولي
آخر تصريح.. إليكم ما أعلنته أميركا عن رفع عقوبات هيئة تحرير الشام و "الجولاني"
Lebanon 24
19-12-2024
|
15:42
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أعلن وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، أن "الولايات المتحدة تدرس رفع العقوبات المفروضة على "هيئة تحرير الشام" وزعيمها أحمد الشرع النلقب بـ "أبو محمد الجولاني".
تابع بلينكن في مقابلة مع تلفزيون "بلومبرغ"، أنّه "نحن ندرس جميع العقوبات. ليس فقط عقوباتنا. فرضت الأمم المتحدة أيضا عقوبات على هيئة تحرير الشام وزعيمها. أعتقد أننا بحاجة إلى رؤية خطوات ملموسة لبناء حكومة علمانية شاملة في دمشق، وهي فترة انتقالية ستتوج في النهاية بالانتخابات".
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أضاف: "إذا رأينا هذه الخطوات، فسنكون قادرين على الرد برفع العقوبات، وسيكون الآخرون قادرين على الرد، ونحن نود أن نفعل ذلك، ولكن يجب أن نرى منهم إجراءات ملموسة، وليس مجرد تصريحات إيجابية".
وبحسب قوله، فإن ما سمعته الولايات المتحدة من "هيئة تحرير الشام" خلال الاتصالات المباشرة "كان إيجابيا"، مضيفا: "السؤال هو ما الذي سيفعلونه على أرض الواقع".
وأوضح، "تريد واشنطن التأكد من أن هيئة تحرير الشام لا تدخل في تحالف مع تنظيم الدولة الإسلامية أو أي جماعات إرهابية أخرى هناك في سوريا، لقد سمعنا تصريحات إيجابية من الجولاني زعيم هيئة تحرير الشام، ومع ذلك، فإن الجميع يركزون على ما يحدث على الأرض، وعلى ما يفعلونه ممثلو هيئة تحرير الشام. هل يعملون على الانتقال إلى حكومة جديدة لتشمل جميع المواطنين السوريين". (روسيا اليوم)
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