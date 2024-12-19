Advertisement

عربي-دولي

آخر تصريح.. إليكم ما أعلنته أميركا عن رفع عقوبات هيئة تحرير الشام و "الجولاني"

Lebanon 24
19-12-2024 | 15:42
A-
A+
Doc-P-1295128-638702452949706646.jpeg
Doc-P-1295128-638702452949706646.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، أن "الولايات المتحدة تدرس رفع العقوبات المفروضة على "هيئة تحرير الشام" وزعيمها أحمد الشرع النلقب بـ "أبو محمد الجولاني".

تابع بلينكن في مقابلة مع تلفزيون "بلومبرغ"، أنّه "نحن ندرس جميع العقوبات. ليس فقط عقوباتنا. فرضت الأمم المتحدة أيضا عقوبات على هيئة تحرير الشام وزعيمها. أعتقد أننا بحاجة إلى رؤية خطوات ملموسة لبناء حكومة علمانية شاملة في دمشق، وهي فترة انتقالية ستتوج في النهاية بالانتخابات".
Advertisement

أضاف: "إذا رأينا هذه الخطوات، فسنكون قادرين على الرد برفع العقوبات، وسيكون الآخرون قادرين على الرد، ونحن نود أن نفعل ذلك، ولكن يجب أن نرى منهم إجراءات ملموسة، وليس مجرد تصريحات إيجابية".

وبحسب قوله، فإن ما سمعته الولايات المتحدة من "هيئة تحرير الشام" خلال الاتصالات المباشرة "كان إيجابيا"، مضيفا: "السؤال هو ما الذي سيفعلونه على أرض الواقع".

وأوضح، "تريد واشنطن التأكد من أن هيئة تحرير الشام لا تدخل في تحالف مع تنظيم الدولة الإسلامية أو أي جماعات إرهابية أخرى هناك في سوريا، لقد سمعنا تصريحات إيجابية من الجولاني زعيم هيئة تحرير الشام، ومع ذلك، فإن الجميع يركزون على ما يحدث على الأرض، وعلى ما يفعلونه ممثلو هيئة تحرير الشام. هل يعملون على الانتقال إلى حكومة جديدة لتشمل جميع المواطنين السوريين". (روسيا اليوم) 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:41 | 2024-12-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:23 | 2024-12-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:18 | 2024-12-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:07 | 2024-12-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:31 | 2024-12-19 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
18:05 | 2024-12-19
16:43 | 2024-12-19
16:23 | 2024-12-19
16:00 | 2024-12-19
14:50 | 2024-12-19
14:25 | 2024-12-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24