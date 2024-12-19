15
o
بيروت
16
o
طرابلس
15
o
صور
17
o
جبيل
14
o
صيدا
17
o
جونية
11
o
النبطية
6
o
زحلة
6
o
بعلبك
5
o
بشري
11
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
بريطانيا: لمستقبل أفضل.. علينا التحدث مع "القادة الجدد" بسوريا
Lebanon 24
19-12-2024
|
23:13
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إن بلاده بحاجة للتحدث مع قادة سوريا الحاليين للتأكد من أن "ما سيأتي بعد ذلك سيكون أفضل"، وذلك بعد أن التقى مسؤولون بريطانيون مع الفصائل المعارضة التي تولت السلطة في البلاد.
Advertisement
ووصف ستارمر الوضع في سوريا بأنه "يتغير بسرعة"، لكنه أضاف أن سقوط الأسد كان "شيئا جيدا".
ومع ذلك، حذر ستارمر من ارتكاب خطأ "الاعتقاد بأن ما سيأتي بعد ذلك سيكون بالضرورة مختلفا وأفضل"، وذلك خلال إجابته على أسئلة من النواب البارزين في لجنة الاتصال.
واعتبر عضو بارز في حزب المحافظين أن الاتصال الدبلوماسي البريطاني مع جماعة هيئة تحرير الشام والمصنفة على أنها محظورة قد يخاطر بمنحها الشرعية في البلاد بعد سقوط الرئيس بشار الأسد، بحسب "وكالة بي إيه ميديا" البريطانية.
والتقى مسؤولون بريطانيون كبار مع زعيم هيئة تحرير الشام، أحمد الشرع، المعروف باسم أبو محمد الجولاني، في وقت سابق من هذا الأسبوع في العاصمة السورية دمشق.
(سكاي نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد أنباء عن زواجها من ماهر الأسد.. هكذا ردت الفنانة السورية الشهيرة
Lebanon 24
بعد أنباء عن زواجها من ماهر الأسد.. هكذا ردت الفنانة السورية الشهيرة
04:41 | 2024-12-19
19/12/2024 04:41:39
Lebanon 24
Lebanon 24
"لهون وبس".. فنانة سورية شهيرة تُهاجم أحمد الشرع وهذا ما قالته (صورة)
Lebanon 24
"لهون وبس".. فنانة سورية شهيرة تُهاجم أحمد الشرع وهذا ما قالته (صورة)
01:23 | 2024-12-19
19/12/2024 01:23:55
Lebanon 24
Lebanon 24
انفصلت مؤخرا عن زوجها الثاني.. كارلا حداد تتحدث عن ابنتها وهذا ما قالته
Lebanon 24
انفصلت مؤخرا عن زوجها الثاني.. كارلا حداد تتحدث عن ابنتها وهذا ما قالته
02:07 | 2024-12-19
19/12/2024 02:07:40
Lebanon 24
Lebanon 24
تدهورت حالته... إبنة فنان كبير تُفجّر مفاجأة: لا يهتمون بالمرضى في المستشفى
Lebanon 24
تدهورت حالته... إبنة فنان كبير تُفجّر مفاجأة: لا يهتمون بالمرضى في المستشفى
08:31 | 2024-12-19
19/12/2024 08:31:52
Lebanon 24
Lebanon 24
طقس عاصف ينتظر لبنان بدءاً من يوم غدّ... إليكم ما كشفه الأب إيلي خنيصر
Lebanon 24
طقس عاصف ينتظر لبنان بدءاً من يوم غدّ... إليكم ما كشفه الأب إيلي خنيصر
09:30 | 2024-12-19
19/12/2024 09:30:23
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
22:19 | 2024-12-19
الشرع: سوريا لن تكون منصة قلق لأي دولة عربية ولن يسودها رأي واحد
00:37 | 2024-12-20
أوروبا.. على خطّ دعم سوريا
00:32 | 2024-12-20
وفد أميركي في دمشق: لقاءات متعددة لرسم مستقبل سوريا
00:30 | 2024-12-20
أطباء بلا حدود: إسرائيل تشن هجمات منهجية على النظام الصحي في غزة
00:18 | 2024-12-20
تحقيق جديد عن 7 تشرين الأول.. روايات تكشف عن أخطاء ارتكبها هاليفي
00:16 | 2024-12-20
أحد أبرز القادة.. إليكم من استهدف الجيش الإسرائيلي الضفة الغربية
فيديو
داخل "أمن الدولة" في حماة.. مواجهة بين أب وابنه وشهادة مؤلمة (فيديو)
Lebanon 24
داخل "أمن الدولة" في حماة.. مواجهة بين أب وابنه وشهادة مؤلمة (فيديو)
01:02 | 2024-12-19
20/12/2024 07:43:42
Lebanon 24
Lebanon 24
يشبه هواتف غوغل.. آبل تطلق جوالا جديدا وهذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
يشبه هواتف غوغل.. آبل تطلق جوالا جديدا وهذه مواصفاته (فيديو)
03:00 | 2024-12-14
20/12/2024 07:43:42
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد سقوط الأسد.. ممثل سوري شهير يُعلن عزمه الترشح لرئاسة سوريا (فيديو)
Lebanon 24
بعد سقوط الأسد.. ممثل سوري شهير يُعلن عزمه الترشح لرئاسة سوريا (فيديو)
23:54 | 2024-12-10
20/12/2024 07:43:42
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24