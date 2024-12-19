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عربي-دولي

بعد الهجوم الأول.. هجوم جديد قد تشنّه إسرائيل على الحوثيين

Lebanon 24
19-12-2024 | 23:24
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نقلت القناة 14 الإسرائيلية عن مسؤولين أمنيين أن إسرائيل تستعد لشن هجوم جديد على الحوثيين في اليمن، في إطار تصعيد عسكري متواصل. وفي تصريح الخميس، توعد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بتنفيذ المزيد من الهجمات، بعد أن استهدف سلاح الجو الإسرائيلي صباحاً مواقع استراتيجية في ميناء الحديدة ومناطق أخرى داخل اليمن. وأكد نتنياهو أن الحوثيين "سيتعلمون بالطريقة الصعبة"، مشيراً إلى أن العمليات تهدف لردع أي تهديد مستقبلي.
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وأكد نتنياهو، في مقطع فيديو، أن هذه الضربات تأتي ردا على الهجمات المتكررة التي شنها الحوثيون ضد أهداف مدنية في إسرائيل.

وأضاف: "لقد فعلنا ذلك ردا على هجمات الحوثيين التي تستهدف المدنيين في إسرائيل. إنهم لا يهاجموننا فقط، بل يستهدفون العالم بأسره، بما في ذلك تهديد طرق الشحن والتجارة الدولية".

وتابع: "إسرائيل تعمل ضد الحوثيين نيابة عن المجتمع الدولي بأكمله، وهذا ما يدركه الأميركيون وغيرهم جيدا".

وأشار رئيس الحكومة الإسرائيلية إلى أن الحوثيين، الذين يعتبرهم جزءا من "محور الشر الإيراني"، سيتعلمون الدرس بـ"الطريقة الصعبة" أنه لا يمكن السكوت على الأضرار التي يلحقونها بإسرائيل، مشددا على أن كل من يهاجم إسرائيل سيضطر لدفع ثمن باهظ. (سكاي نيوز)

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